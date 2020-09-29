Бетербиев объяснил, почему Поветкину будет сложнее в реванше с Уайтом

Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев поделился ожиданиями от матча реванша россиянина Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта.

Напомним, в августе Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, несмотря на то что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде. Второй поединок состоится 21 ноября.

«В реванше Поветкину будет сложнее. Как один из тренеров говорил, если ты победил человека, то во второй раз добиться победы ещё сложнее. Может быть, где-то внутри в подсознании будет такая мысль: ну я его уже побеждал, тем более нокаутом. У многих боксёров бывает такая ошибка. А проигравший ещё лучше настраивается на реванш, он более мотивирован», — приводит слова Бетербиева «Р-Спорт».