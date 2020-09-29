Чимаев объяснил, почему вызвал на бой Макгрегора

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, почему бросил вызов бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору. Напомним, ранее Чимаев вызвал на бой Макгрегора, и тот принял вызов, несмотря на то что до этого в третий раз объявил о завершении карьеры.
По словам Чимаева, за бой с таким известным соперником можно заработать неплохие деньги.
«В Америке любят трешток, поэтому я и сказал. Вообще, там его друг (Диллон Дэнис. — Прим. «Чемпионата») постоянно что-то говорит, ему бы помолчать. А что касается Конора, то я бы провёл такой бой, за него можно заработать неплохие деньги», — приводит слова Чимаева ТАСС.
У Чимаева девять побед в девяти поединках в MMA, в том числе три победы в трёх боях в UFC. У Макгрегора 22 победы и четыре поражения.
- 29 сентября 2020
-
12:41
-
12:00
-
11:41
-
11:00
-
10:15
-
09:33
-
08:48
- 28 сентября 2020
-
23:44
-
22:59
-
21:30
-
20:02
-
18:45
-
17:32
-
16:03
-
15:35
-
15:07
-
14:10
-
13:09
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:20
-
09:42
-
09:00
-
02:45
-
00:35
- 27 сентября 2020
-
23:58
-
22:51
-
22:00
-
20:15
-
19:26
-
18:33
-
17:57
-
16:58
-
16:41