Чимаев объяснил, почему вызвал на бой Макгрегора

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, почему бросил вызов бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору. Напомним, ранее Чимаев вызвал на бой Макгрегора, и тот принял вызов, несмотря на то что до этого в третий раз объявил о завершении карьеры.

По словам Чимаева, за бой с таким известным соперником можно заработать неплохие деньги.

«В Америке любят трешток, поэтому я и сказал. Вообще, там его друг (Диллон Дэнис. — Прим. «Чемпионата») постоянно что-то говорит, ему бы помолчать. А что касается Конора, то я бы провёл такой бой, за него можно заработать неплохие деньги», — приводит слова Чимаева ТАСС.

У Чимаева девять побед в девяти поединках в MMA, в том числе три победы в трёх боях в UFC. У Макгрегора 22 победы и четыре поражения.