Ковингтон заявил, что победил бы Нурмагомедова

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон, выступающий в UFC в полусреднем весе, заявил, что победил бы чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, если бы тот решил перейти в более тяжёлую весовую категорию.
«Я же знаю, что Хабиб не хочет подниматься в полусредний вес, чтобы не встречаться с такими бойцами, как я. Он понимает, что ему не удастся повалить меня в партер, а в стойке я его побью», — сказал Ковингтон в интервью YouTube-каналу Submission Radio.
Также он рассказал об ожиданиях от титульного боя Нурмагомедова с Джастином Гэтжи, который состоится 24 октября.
«Хороший будет бой. Гэтжи в последнее время выглядит неплохо, хотя дерётся безрассудно. У него есть борцовские навыки, необходимые для того, чтобы остановить Хабиба. У Хабиба впервые будет соперник, который сможет побороться с ним. Будет интересно», — сказал боец.
- 29 сентября 2020
-
14:00
-
13:25
-
12:41
-
12:00
-
11:41
-
11:00
-
10:15
-
09:33
-
08:48
- 28 сентября 2020
-
23:44
-
22:59
-
21:30
-
20:02
-
18:45
-
17:32
-
16:03
-
15:35
-
15:07
-
14:10
-
13:09
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:20
-
09:42
-
09:00
-
02:45
-
00:35
- 27 сентября 2020
-
23:58
-
22:51
-
22:00
-
20:15
-
19:26
-
18:33
-
17:57