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Ковингтон заявил, что победил бы Нурмагомедова

Ковингтон заявил, что победил бы Нурмагомедова
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон, выступающий в UFC в полусреднем весе, заявил, что победил бы чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, если бы тот решил перейти в более тяжёлую весовую категорию.

«Я же знаю, что Хабиб не хочет подниматься в полусредний вес, чтобы не встречаться с такими бойцами, как я. Он понимает, что ему не удастся повалить меня в партер, а в стойке я его побью», — сказал Ковингтон в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Также он рассказал об ожиданиях от титульного боя Нурмагомедова с Джастином Гэтжи, который состоится 24 октября.

«Хороший будет бой. Гэтжи в последнее время выглядит неплохо, хотя дерётся безрассудно. У него есть борцовские навыки, необходимые для того, чтобы остановить Хабиба. У Хабиба впервые будет соперник, который сможет побороться с ним. Будет интересно», — сказал боец.

«Это будет эпично». Хабиб — о бое с Гэтжи
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