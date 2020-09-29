«Что ты мелешь, жирный дурак?!» Макгрегору не понравились слова Кормье о нём

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор резко отреагировал на слова экс-чемпиона в тяжёлом весе Даниэля Кормье. Тот усомнился в искренности слов ирландца о желании выходить в октагон.

«Конор хочет доказать, будто бы готов драться с любым. А на деле он ни с кем не подрался. Это должен быть нормальный бой, а не поединок с [ветераном MMA] Диего Санчесом. Если бы Конор был готов драться с кем угодно, он согласился бы заменить Хабиба в бою с Фергюсоном [в мае]», — сказал Кормье журналисту ESPN Ариэлю Хельвани.

«Я спрашивал о мае! Что ты мелешь, жирный дурак? Я дрался в январе и хотел выйти на бой ещё раз, но меня намеренно сдерживали, чтобы была возможность выйти на замену в поединке в июле.

Я ждал семь чёртовых месяцев! Ты тупой? Что ты несёшь? Я просил, чтобы мне хоть с кем-нибудь дали подраться в мае!» — написал Макгрегор в своём «твиттере».

Последний бой Макгрегор провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. Недавно он в третий раз объявил о завершении карьеры.