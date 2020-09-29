«Это за гранью, просто омерзительно». Шлеменко оценил поступок Адесаньи в адрес Косты

Российский боец ММА Александр Шлеменко поделился мнением о поведении чемпиона UFC Исраэля Адесаньи в поединке с Пауло Костой. После окончания боя, который завершился победой Адесаньи, Исраэль, находясь сзади соперника, сделал движение, напоминающее половой акт.
«С одной стороны, Коста резонно выступает, может быть, он не увидел этого в бою. Не знаю, почему его угол отреагировал очень сдержанно. Этот поступок нечеловеческий, это не унизительно, а омерзительно. Это за гранью, не нормально.
Я могу понять Косту, после такого он хочет просто порвать Адесанью. Если он это сделает, не важно, в бою или где-то ещё, я на его стороне. Если у кого-то спросить, все будут на стороне Пауло. Со стороны Адесаньи это даже нельзя назвать пиаром, просто тупость. Многие люди просто будут от него отворачиваться. Я, например, и так его не любил из-за всех понтов, а сейчас я ещё больше его не люблю.
Такие вопросы нужно решать сразу в октагоне, не отходя от кассы. Тем более с Костой была огромная команда, у них была такая возможность», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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