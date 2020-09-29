Шлеменко: Косте не организуют реванш с Адесаньей, он ничего не сделал в бою, просто ноль

Российский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал желание бразильца Пауло Косты провести бой-реванш с чемпионом UFC Исраэлем Адесаньей. Титульный бой соперников завершился досрочной победой Адесаньи.
«При всём уважении к Косте реванш ему никто и никогда не организует. Пауло ничего не сделал в бою, просто ноль. О каком реванше может идти речь? У него был шанс, он его не использовал. Сейчас ему как минимум нужно показать, что он его заслуживает.
Если бы были спорные моменты или случайность — пожалуйста, но такого и близко не было. Бой был в одни ворота, Коста не дрался, не рисковал. За что ему давать реванш? Нужно дать возможность другим бойцам, а Пауло пусть идёт доказывать», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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