Абдурахимов не выступит на турнире UFC 17 октября, его заменит хорват Делия

Российский боец ММА Шамиль Абдурахимов не выступит на турнире UFC, который будет проходить 17 октября в Абу-Даби. Россиянина заменит хорват Анте Делия, который сразится с Сирилем Ганом, сообщает MMAFighting.

Российский боец снялся с турнира по неизвестным причинам. Любопытно, что бой Гана и Абдурахимова срывается уже во второй раз. Изначально они должны были подраться на турнире UFC 249, который проходил 18 апреля. Но тогда от участия в поединке отказался Ган.

После этого в UFC организовали бой Гана и Сергея Павловича. Но Павлович отказался из-за травмы.

30-летний Ган в UFC провёл три боя и одержал во всех них победы. Его последним соперником был Таннер Босер, которого Сириль победил в декабре 2019 года. Что касается Делия, то ему предстоит дебютировать в UFC.