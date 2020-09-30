UFC показал официальный постер боя Нурмагомедов – Гэтжи

Пресс-служба UFC представила официальный постер титульного боя россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи. «Чемпион против чемпиона», — говорится в постере.

Нурмагомедов является чемпионом UFC в лёгком весе. Гэтжи – временный чемпион организации. Поединок состоится 24 октября на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

Запись можно посмотреть в «инстаграме» UFC.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.