«Макгрегор — человеческий мусор». Хабиб отказался от участия в реалити-шоу с Конором

Президент UFC Дана Уайт предложил обладателю пояса в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову и бывшему чемпиону промоушена в двух весовых категориях Конору Макгрегору стать участниками реалити-шоу. Нурмагомедов не принял предложение, выразив отказ в резкой форме. Об этом рассказал менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз.

«Дана Уайт позвонил мне и сказал: Али, что ты думаешь насчёт того, чтобы Хабиб, если он победит [Джастина Гэтжи], и Конор стали участниками The Ultimate Fighter на ESPN? Но Хабиб отказался. Он сказал: этот человек [Макгрегор] — человеческий мусор, он мусор», — приводит слова Абдель-Азиза TMZ.

Напомним, в октябре 2018 года Нурмагомедов и Макгрегор провели поединок, завершившийся победой россиянина, который успешно применил болевой приём в четвёртом раунде.