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Пётр Ян обошёл Макгрегора и впервые попал в топ-10 сводного рейтинга бойцов UFC

Пётр Ян обошёл Макгрегора и впервые попал в топ-10 сводного рейтинга бойцов UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян опередил бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора в обновлённой версии сводного рейтинга бойцов вне зависимости от весовой категории. Ян впервые поднялся на 10-е место, а Макгрегор опустился на 11-е.

В первой тройке произошло одно изменение: Исраэль Адесанья, который в минувшие выходные защитил пояс в среднем весе, поднялся на третью строчку, опередив обладателя пояса в тяжёлом весе Стипе Миочича. Первые два места, как и прежде, занимают Джон Джонс и Хабиб Нурмагомедов.

Кроме того, Дастин Порье поднялся на седьмое место, потеснив Джастина Гэтжи, а Дейвисон Фигейредо отыграл две строчки, оставив позади Тони Фергюсона и Роберта Уиттакера, и стал 12-м.

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