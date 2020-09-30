Конор Макгрегор радикально изменил имидж. Фото
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор опубликовал три свежие фотографии на своей странице в «Инстаграме». На снимках видно, что спортсмен радикально изменил имидж: он налысо побрился и сбрил бороду.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Конора Макгрегора.
Первый поединок в смешанных единоборствах Макгрегор провёл в 2008 году. Последний бой 32-летний спортсмен провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. На его счету 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.
Недавно Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры. Несмотря на это, стало известно, что он договорился о поединке с американским бойцом MMA Дастином Порье.
Макгрегор и Порье договорились о бое
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