Хирн: Джошуа нокаутирует Пулева и Фьюри. Ему нравится вырубать людей

Промоутер Эдди Хирн предположил, что действующий чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа нокаутирует претендента болгарина Кубрата Пулева и соотечественника Тайсона Фьюри, обладателя пояса WBC.
Напомним, бой Джошуа — Пулев состоится 12 декабря. Что касается поединка британца с Фьюри, то его дату пока не утвердили, однако известно, что боксёры договорились о проведении двух боёв в 2021 году: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.
«Я написал ему: ты намереваешься продраться сквозь этих парней? Он ответил, написав слово «прорыв» прописными буквами.
Думаю, он с радостью хотел бы остановить Фьюри. Он знает, что Фьюри – выдающийся боксёр и что будет тяжело. Но можете сами спросить у него об этом.
Уверен, он нокаутирует Кубрата Пулева и Тайсона Фьюри. Ему нравится вырубать людей», — приводит слова Хирна Sky Sports.
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