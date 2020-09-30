Сауль Альварес подал повторный иск к Оскару де ла Хойе. Сумма иска — $ 280 млн

Действующий чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBA мексиканец Сауль Альварес подал повторный иск в суд к промоутерской компании Golden Boy (GBP), её владельцу Оскару де ла Хойе и стримингу DAZN на сумму $ 280 млн. Боксёр считает их ответственными за то, что он до сих пор не провёл в 2020 году ни одного поединка. Об этом сообщает издание BoxingScene.

Ранее боксёр уже подавал такой иск, однако суд отклонил его, так как истец неверно указал гражданство ответчиков. Теперь он исправил ошибки и дело передано в Верховный суд штата Калифорния по округу Лос-Анджелес.

Напомним, Альварес стремится добиться разрешения проводить бои на других телеплатформах и в рамках шоу других промоутеров.