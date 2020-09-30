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Блахович — Кормье: тащи свою жирную задницу в октагон. Я научу тебя уважению

Блахович — Кормье: тащи свою жирную задницу в октагон. Я научу тебя уважению
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Ян Блахович обратился к экс-чемпиону в тяжёлом весе Даниэлю Кормье, после того как тот предположил, что поляк проиграл бы Джону Джонсу. Напомним, Джонс ради перехода в тяжёлый дивизион освободил пояс в полутяжёлом весе, который в минувшие выходные завоевал Блахович, победивший Доминика Рейеса.

«Эй, Даниэль! Если у тебя есть что сказать обо мне, тащи свою жирную задницу в октагон. Я научу тебя уважению», — написал Блахович в своём «твиттере».

«Никаких шансов, чемпион. Поздравляю тебя с большой победой, ты реальный мужик. Теперь ты король — тебе не следует беспокоиться о том, что говорит старик. Отличная работа по завоеванию титула», — ответил Кормье.

«Хорошо, всё в порядке. Интернет-война окончена», — добавил Блахович.

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