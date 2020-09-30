Лопес: ставлю деньги, что бой с Ломаченко не продлится и трёх раундов
Чемпион мира по боксу в лёгкой весовой категории по версии IBF американец Теофимо Лопес поделился ожиданиями от предстоящего поединка с представителем Украины Василием Ломаченко, обладателем поясов WBA, WBC и WBO.
«Бой с Ломаченко не продлится и трёх раундов. Ставлю на это свои деньги.
Тренировочный лагерь проходит отлично, и я уже в нетерпении», — заявил Лопес в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
Встреча Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса изначально должна была состояться весной 2020 года, однако пандемия коронавируса внесла коррективы в календарь боксёрских шоу, и схватку пришлось отложить. Поединок старались безуспешно организовать 19 сентября. В итоге было принято решение провести бой 17 октября.
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