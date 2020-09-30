Конор Макгрегор поиграл в футбол на пляже. Видео

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал видео, на котором он играет в футбол на пляже. Видео появилось в «инстаграме» Конора Макгрегора.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Ранее Макгрегор показал свой новый имидж.

Первый поединок в смешанных единоборствах Макгрегор провёл в 2008 году. Последний бой 32-летний спортсмен провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. На его счету 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.



Недавно Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры. Несмотря на это, стало известно, что он договорился о поединке с американским бойцом MMA Дастином Порье.