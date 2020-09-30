Чемпион UFC Исраэль Адесанья объяснил метаморфозы с правой грудью

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья объяснил необычные метаморфозы со своей правой грудью. После победы над Пауло Костой многие стали обсуждать возможное употребление стероидов Адесаньей, что и привело к такой трансформации.



«Я не хочу говорить об этом, пока сам не узнаю, что это. Это появилось у меня восемь недель назад, даже моя девушка отправила меня к врачу, но я хотел сначала провести поединок, а затем разобраться с остальным. Да, я не знаю, что это. Из того, что я смог нагуглить, обычно растут сразу обе груди, но у меня проблема только с одной. Забавно, если я умру от рака через пять месяцев. Я помню, как всякие клоуны смеялись над Чедвиком Боузманом из-за того, что он сильно похудел, а когда он умер, все узнали, через что ему пришлось пройти, и он стал героем.



Я не знаю, что это, но, учитывая то, что я показал в октагоне, я бы и сам решил, что сижу на стероидах. Просто нельзя одержать подобную победу, он точно на чём-то сидит! 20 минут назад я сдал анализ, сделал пару снимков, так что просто буду ждать результатов. Может быть, я расскажу, что со мной. А может быть, позволю людям продолжать болтать — это забавно», — рассказал Исраэль Адесанья в интервью Ариэлю Хельвани.