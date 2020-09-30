Макгрегор проведёт поединок с Порье 12 декабря. На постере боя нет упоминаний UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил, что проведёт поединок с Дастином Порье 12 декабря 2020 года. Макгрегор опубликовал постер поединка в своём «твиттере».
Посмотреть фото можно в «твиттере» Конора Макгрегора.
«Спарринг-матч по смешанным единоборствам в поддержку благотворительности. Дублин. 12 декабря 2020 года. Макгрегор против Порье. Список благотворительных организаций скоро будет доступен. Все пожертвования приветствуются», — написал Конор Макгрегор в своём «твиттере».
Примечательно, что на опубликованном постере нет ни одного упоминания организации UFC.
Первый поединок в смешанных единоборствах Макгрегор провёл в 2008 году. Последний бой 32-летний спортсмен провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. На его счету 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.
Первый поединок Макгрегора и Порье состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом.
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