Махачев: не думаю, что Хабиб займёт место Абдулманапа

Российский боец UFC Ислам Махачев считает, что Хабиб Нурмагмоедов не захочет занять место отца, Абдулманапа Нурмагомедова.



«Кто может занять место Абдулманапа Нурмагомедова? Только у Хабиба так получится, если он этим займется. Думаю, Хабиб сможет.



Но, думаю, он не будет этим заниматься. Хабиб всю жизнь в спорте и устал этим заниматься. Даже сейчас. Есть ребята, основной костяк, про которых Хабиб знает, знает, какие проблемы, что не получается. Он ставит этих бойцов на зарплаты. 25–30 человек таких бойцов. Не которые хорошие бойцы, которые с нами выросли, у кого не получилось. Хабиб даже таким людям ставит зарплаты, чтобы помочь», — рассказал Ислам Махачев в интервью YouTube-каналу «Руки выше».



57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве.