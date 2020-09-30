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Дочь Фрэнка Мира дебютирует в ММА

Дочь Фрэнка Мира дебютирует в ММА
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Белла Мир, дочь бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнка Мира, дебютирует в профессиональных смешанных единоборствах, сообщает MMAJunkie. Сообщается, что дебют дочери Фрэнка Мира в ММА состоится 22 октября на турнире Ikon Fight Federation в Мексике. Соперница девушки пока не известна. Мир будет выступать в легчайшем весе.

Ранее Мир подписал контракт с промоушеном Bare Knuckle Fighting Championship.

Последний бой американский тяжеловес провёл в октябре прошлого года. На турнире Bellator 231 он одержал победу над американцем Роем Нельсоном. Это был второй поединок бойцов — они встречались в 2011 году на турнире UFC 230, и тогда победу одержал также Мир единогласным решением судей.

В смешанных единоборства Мир провёл 32 боя, в которых одержал 19 побед и потерпел 13 поражений.

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