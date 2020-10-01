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Чимаев: кого вы хотите скормить мне следующего?

Чимаев: кого вы хотите скормить мне следующего?
Бокс/ММА / UFC 0

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, дал понять, что готов к бою с любым соперником.

«Кого вы хотите скормить мне следующего?» — написал спортсмен в своём «твиттере».

На счету Хамзата Чимаева девять поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал девять побед. В UFC у него три победы в трёх боях.

Напомним, на турнире UFC Fight Night 178, который состоялся ранее в сентябре, 26-летний Чимаев нокаутировал опытного Джеральда Мёршарта первым же ударом. Все три поединка в промоушене спортсмен завершил досрочно.

Ранее Чимаев рассказал, зачем вызвал на бой бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.

Чимаев объяснил, почему вызвал на бой Макгрегора
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