Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Третий бой Фьюри — Уайлдер перенесли из-за американского футбола

Третий бой Фьюри — Уайлдер перенесли из-за американского футбола
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Третий поединок действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британца Тайсона Фьюри и бывшего обладателя пояса американца Деонтея Уайлдера не состоится 19 декабря, как планировалось. Причина — матчи по американскому футболу, в том числе встречи участников Национальной футбольной лиги (НФЛ). Об этом рассказал промоутер Боб Арум.

«Мы переносим бой из-за пяти игр по американскому футболу в студенческой лиге и двух — в Национальной футбольной лиге, которые намечены на тот же день. ESPN посоветовал нам найти другую дату, а телеканал Fox — команде Уайлдера», — приводит слова Арума ESPN.

Изначально третий бой Фьюри — Уайлдер должен был пройти 18 июля, потом его перенесли на 3 октября, но из-за пандемии коронавируса в расписание вновь пришлось вносить коррективы.

Напомним, в декабре 2018 года бой Уайлдер — Фьюри завершился вничью, а в феврале 2020-го британец нокаутировал американца и отобрал у того пояс WBC.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020