Ковалёв и Бивол могут провести бои в России

Российские боксёры Дмитрий Бивол и Сергей Ковалёв могут провести бои в России. Об этом рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.
«Я говорил с Сергеем Ковалёвым, мы также готовы организовать бой Димы Бивола. Нам интересно, чтобы наши спортсмены боксировали на родине», — приводит слова Кремлёва ТАСС.
37-летний Ковалёв — бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA Super (2014-2016), IBF (2014-2016), WBO (2013-2016, 2017-2018, 2019). Боксёр года по версии журнала The Ring, WBO, Sports Illustrated, USA Today (2014). На его счету 34 победы (в том числе 29 нокаутом), 4 поражения и 1 ничья в профессиональном боксе.
29-летний Бивол — действующий чемпион мира по версии WBA (с 2016 года). На его счету 17 побед (в том числе 11 нокаутом) в 17 поединках в профессиональном боксе.
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