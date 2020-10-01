Боец MMA Лобов показал фото с певицей Зарой. Макгрегор лайкнул

Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов, который входит в команду бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с певицей Зарой. На фото, сделанном в тренажёрном зале, Лобов обнимает Зару.

«Я горжусь тобой. Всего пару часов — и все увидят...» — подписал он фото.

Макгрегор оказался в числе тех, кто лайкнул фото Лобова с Зарой.

34-летний Лобов провёл 30 боёв в смешанных единоборствах, одержав в них 13 побед и потерпев 15 поражений, один бой завершился вничью, а ещё один признали несостоявшимся. В настоящее время он выступает в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC, где у него две победы и одно поражение.