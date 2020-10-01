Адесанья — о конфронтации с Джонсом: он начал приплетать мою семью

Чемпион UFC Исраэль Адесанья отреагировал на конфликт с бывшим чемпионом организации в полутяжёлом весе Джоном Джонсом. Ранее Адесанья вызвал Джонса на бой. После этого экс-чемпион заявил, что в октагоне «оторвёт сопернику руку».

«Прежде чем всё это началось…

1) Джонс первым бросил мне вызов на TMZ. Затем я ответил ему.

2) Джонс начал приплетать мою семью. Мёртвый или живой, никогда не вмешивай членов семьи! Мы говорим о работе.

Он начал всё это. А я всегда заканчиваю», — написал Адесанья в своём «инстаграме».

Ранее Адесанья провёл бой с Пауло Костой. Поединок завершился победой Адесаньи нокаутом во втором раунде. Таким образом, нигериец защитил титул уже во второй раз — в марте на турнире UFC 248 он победил кубинца Йоэля Ромеро. Теперь на его счету 20 побед в 20 поединках. Коста потерпел первое поражение в карьере, на его счету 13 побед.