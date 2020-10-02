UFC предложил Макгрегору провести бой с Порье в лёгком весе

Глава UFC Дана Уайт предложил бывшему чемпиону промоушена в двух весовых категориях Конору Макгрегору провести бой с Дастином Порье в лёгком весе.
«Мы предложили Дастину и Конору бой, поэтому ждём ответа от них обоих», — приводит слова Уайта ESPN со ссылкой на Barstool Sports.
Ранее Конор Макгрегор объявил, что проведёт поединок с Дастином Порье 12 декабря 2020 года. На опубликованном постере не было ни одного упоминания организации UFC
Первый поединок в смешанных единоборствах Макгрегор провёл в 2008 году. Последний бой 32-летний спортсмен провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. На его счету 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.
Первый поединок Макгрегора и Порье состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом.
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