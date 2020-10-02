UFC Fight Island 4: полный кард турнира с главным боем Холм — Алдана

3 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 4. В главном событии вечера бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе Холли Холм (13-5-0) сразится с мексиканской спортсменкой Ирен Алданой (12-5-0), которая идёт на серии из двух побед. В соглавном событии сойдутся Йорган де Кастро и Карлос Фелипе. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.

Основной кард:

Холли Холм – Ирен Алдана

Йорган де Кастро – Карлос Фелипе

Жермен де Рандами – Джулианна Пенья

Кэй Би Бхуллар – Том Бриз

Душко Тодорович – Декуан Таунсенд

Предварительный кард:

Карлос Кондит – Курт Макги

Кэмерон Элс – Кайлер Филлипс

Джош Кулибао – Чарльз Журден

Нассурдин Имавов – Джордан Уильямс

Джин Ю Фрей – Лома Лукбунми

Хейли Алатенг – Кэйси Кенни

Джессин Айари – Луиджи Вендрамини.