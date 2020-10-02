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UFC Fight Island 4: полный кард турнира с главным боем Холм — Алдана

UFC Fight Island 4: полный кард турнира с главным боем Холм — Алдана
Бокс/ММА / UFC 0

3 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 4. В главном событии вечера бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе Холли Холм (13-5-0) сразится с мексиканской спортсменкой Ирен Алданой (12-5-0), которая идёт на серии из двух побед. В соглавном событии сойдутся Йорган де Кастро и Карлос Фелипе. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.

Основной кард:

Холли Холм – Ирен Алдана
Йорган де Кастро – Карлос Фелипе
Жермен де Рандами – Джулианна Пенья
Кэй Би Бхуллар – Том Бриз
Душко Тодорович – Декуан Таунсенд

Предварительный кард:

Карлос Кондит – Курт Макги
Кэмерон Элс – Кайлер Филлипс
Джош Кулибао – Чарльз Журден
Нассурдин Имавов – Джордан Уильямс
Джин Ю Фрей – Лома Лукбунми
Хейли Алатенг – Кэйси Кенни
Джессин Айари – Луиджи Вендрамини.

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