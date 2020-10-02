Менеджер Нурмагомедова: у Хабиба будет грандиозный бой, но не с Макгрегором и Сен-Пьером

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о возможном тридцатом поединке российского бойца.

«Я могу гарантировать вам, что сюрпризом не будет Конор Макгрегор или Жорж Сен-Пьер. Это полностью между мной и Даной. Это будет что-то грандиозное. Но давайте проявим некоторое уважение к Джастину. Это лучший бой за титул в легком весе в истории», — написал Абдель-Азиз в своём «твиттере».

Бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября, он пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Напомним, последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Россиянин победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.