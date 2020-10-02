Нурмагомедов оценил перспективы Чимаева в UFC

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что думает по поводу перспектив шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
Напомним, на счету Хамзата Чимаева девять поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал девять побед. В UFC у него три победы в трёх боях.
«Конечно, Чимаев — реальная сила, он финиширует всех своих соперников. Я думаю, что он этого заслужил.
[Менеджер] Али Абдель-Азиз рассказал мне, что следующий бой Чимаева будет пятираундовым. Он проведёт его в декабре против сильного оппонента. Это очень интересно.
Чимаев привлекает к себе положительное внимание, перед ним открылась хорошая возможность. Если он победит в этом бою, то я верю, что следующий поединок Чимаева должен быть претендентским», — рассказал Нурмагомедов в ходе онлайн-конференции.
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