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Нурмагомедов оценил перспективы Чимаева в UFC

Нурмагомедов оценил перспективы Чимаева в UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что думает по поводу перспектив шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

Напомним, на счету Хамзата Чимаева девять поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал девять побед. В UFC у него три победы в трёх боях.

«Конечно, Чимаев — реальная сила, он финиширует всех своих соперников. Я думаю, что он этого заслужил.
[Менеджер] Али Абдель-Азиз рассказал мне, что следующий бой Чимаева будет пятираундовым. Он проведёт его в декабре против сильного оппонента. Это очень интересно.

Чимаев привлекает к себе положительное внимание, перед ним открылась хорошая возможность. Если он победит в этом бою, то я верю, что следующий поединок Чимаева должен быть претендентским», — рассказал Нурмагомедов в ходе онлайн-конференции.

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