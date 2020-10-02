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Хабиб назвал приём, которым хочет победить Гэтжи

Хабиб назвал приём, которым хочет победить Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, как собирается действовать в поединке с временным чемпионом дивизиона Джастином Гэтжи. Бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября.

«Как я планирую завершить бой? У меня есть хорошая гильотина, которую я делаю левой рукой. Также у меня хорошая кимура. У меня много приёмов.

Ещё полностью не раскрылся в UFC, знаю, на что способен. Хотелось бы сделать гильотину в третьем раунде. Полностью его перебить, заставить устать, перевести, немного поработать «граунд-энд-паунд» [валить и колотить]. Затем, когда он привстанет, прижать его к сетке и «задушить».

Я заставлю его устать. Планирую «финишировать» его в третьем или четвёртом раунде», — сказал Нурмагомедов в ходе онлайн-конференции.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Нурмагомедов — Гэтжи.

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