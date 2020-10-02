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Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от тренировок в резиденции принца Дубая

Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от тренировок в резиденции принца Дубая
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, как проходит тренировочный процесс в преддверии поединка с временным чемпионом дивизиона американцем Джастином Гэтжи. Нурмагомедов тренируется в резиденции наследного принца Дубая.

«Что касается тренировочного процесса, то в Дубае нас принял наследный принц. Тренируемся в его резиденции. Каждые 48 часов проходим тесты. Сдал уже 12 тестов на коронавирус. Постоянно проверяемся.

Здесь за нами сильный уход. Главное, чтобы ребята не привыкли. Здесь же есть те, кто начинает. Так что беспокоюсь за молодых ребят»», — рассказал Хабиб в ходе онлайн-конференции.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Нурмагомедов — Гэтжи.

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