Гэтжи побывал в нокдауне в ходе подготовки к бою с Хабибом и заплатил за это $ 500

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи побывал в нокдауне в ходе подготовки к поединку с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября.
О нокдауне Гэтжи сообщил боец MMA Райан Чарлебо, его спарринг партнёр. Джастин выполнил данное ранее обещание, что он заплатит $ 500 любому, кто повалит его в спарринге.
«Знайте все, что Джастин Гэтжи — человек слова. Не могу дождаться, когда он завоюет пояс чемпиона UFC. Жизнь — это путешествие, и мне посчастливилось тренироваться и учиться у лучших бойцов мира», — написал Чарлебо в своём «инстаграме», опубликовав подтверждение денежного перевода.
Фото: https://www.instagram.com/p/CFxqZ3ZHqVx/
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
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