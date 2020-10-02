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Гэтжи побывал в нокдауне в ходе подготовки к бою с Хабибом и заплатил за это $ 500

Гэтжи побывал в нокдауне в ходе подготовки к бою с Хабибом и заплатил за это $ 500
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи побывал в нокдауне в ходе подготовки к поединку с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября.

О нокдауне Гэтжи сообщил боец MMA Райан Чарлебо, его спарринг партнёр. Джастин выполнил данное ранее обещание, что он заплатит $ 500 любому, кто повалит его в спарринге.

«Знайте все, что Джастин Гэтжи — человек слова. Не могу дождаться, когда он завоюет пояс чемпиона UFC. Жизнь — это путешествие, и мне посчастливилось тренироваться и учиться у лучших бойцов мира», — написал Чарлебо в своём «инстаграме», опубликовав подтверждение денежного перевода.

Фото: https://www.instagram.com/p/CFxqZ3ZHqVx/

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.

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