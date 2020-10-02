Хабиб Нурмагомедов резко ответил на вопрос об умершем отце

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов в ходе онлайн-конференции резко ответил на вопрос журналиста об отце. Напомним, 3 июля Абдулманап Нурмагомедов скончался на 58-м году жизни в результате осложнений, вызванных коронавирусом.
Между Хабибом и журналистом произошёл такой диалог.
Журналист: Последний раз в Абу-Даби ваш отец был рядом с вами. Насколько тяжело сейчас готовиться без него, когда его не будет в вашем углу?
Хабиб: Я не понимаю, когда люди спрашивают меня: насколько тяжело тебе тренироваться без твоего отца? Конечно, это тяжело. Я не понимаю, почему вы продолжаете меня об этом спрашивать. Это очень тяжело. У вас есть отец?
Журналист: Да, конечно.
Хабиб: Как вы думаете, если бы с ним что-то случилось, это было бы тяжело для вас или легко?
Журналист: Конечно, это было бы очень тяжело.
Хабиб: Именно. Я тоже человек. Конечно, это очень тяжело.
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