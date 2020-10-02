Брат Хабиба подписал контракт с Bellator

Усман Нурмагомедов, двоюродный брат действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, подписал контракт с MMA-промоушеном Bellator. Об этом сообщил Хабиб, опубликовав соответствующий пост в «Инстаграме».

«Сегодня Усман Нурмагомедов подписал контракт с Bellator. Мы верим и возлагаем большие надежды на Усмана. Газуй, братишка, и не сбавляй оборотов, время покорять Америку», — написал Хабиб Нурмагомедов, прикрепив текст к фотографиям с братом.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

22-летний Усман Нурмагомедов провёл 11 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 11 побед. Последний поединок боец провёл 9 сентября, победив Святослава Шабанова.