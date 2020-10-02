Нурмагомедов прокомментировал поражение Тухугова от Даводу на UFC 253

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение, которое потерпел боец MMA Зубайра Тухугов. На турнире UFC 253, который состоялся в минувшие выходные, Тухугов, который входит в команду Нурмагомедова, решением судей уступил канадскому бойцу Хакиму Даводу. Это поражение стало для него пятым в карьере.

«После второго раунда сказал ему, что оба раунда могут отдать как одному, так и другому. Третий раунд нельзя было отдавать. В таких боях судьи смотрят на третий раунд.

Что есть, то есть. Уже ничего не вернёшь. Мне бы хотелось, чтобы он подрался в январе. Надо вернуться, победить и вернуть свои позиции», — рассказал Нурмагомедов в ходе онлайн-конференции.