Нурмагомедов прокомментировал поражение Тухугова от Даводу на UFC 253
Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение, которое потерпел боец MMA Зубайра Тухугов. На турнире UFC 253, который состоялся в минувшие выходные, Тухугов, который входит в команду Нурмагомедова, решением судей уступил канадскому бойцу Хакиму Даводу. Это поражение стало для него пятым в карьере.
«После второго раунда сказал ему, что оба раунда могут отдать как одному, так и другому. Третий раунд нельзя было отдавать. В таких боях судьи смотрят на третий раунд.
Что есть, то есть. Уже ничего не вернёшь. Мне бы хотелось, чтобы он подрался в январе. Надо вернуться, победить и вернуть свои позиции», — рассказал Нурмагомедов в ходе онлайн-конференции.
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