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Холм и Алдана показали одинаковый вес перед турниром UFC «Бойцовский остров 4»

Холм и Алдана показали одинаковый вес перед турниром UFC «Бойцовский остров 4»
Бокс/ММА / UFC 0

В Абу-Даби (ОАЭ) состоялась церемония взвешивания турнира UFC «Бойцовский остров 4», в главном событии которого встретятся Холли Холм и Ирэн Алдана. По её итогам девушки показали одинаковый результат — 61,68 кг.

Турнир состоится в ночь с 3 на 4 октября мск.

Основной кард

Холли Холм (61,68 кг) — Ирэн Алдана (61,68 кг)
Йорган де Кастро (118,38 кг) — Карлос Фелипе (119,29 кг)
Жэрмейн де Рандами (61,98 кг) — Джулианна Пенья (61,46 кг)
Кайлер Филлипс (61,68 кг) — Камерно Элс (61,68 кг)
Декуан Таунсенд (84,36 кг) — Душко Тодорович (84,36 кг).

Предварительный кард:

Карлос Кондит (77,56 кг) — Курт МакГи (77,33 кг)
Чарльз Жорден (65,77 кг) — Джош Кулибао (65,99 кг)
Джордан Уилльямс (82,55 кг) — Нассурдин Имавов (84,14 кг)
Лома Локбунми (52,61 кг) — Джин Ю Фрей (52,61 кг)
Кейси Кенни (61,68 кг) — Хаили Алатенг (61,68 кг)
Луиджи Вендрамини (70,76 кг) — Джессин Аяри (70,76 кг).

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