Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Файткард турнира ММА Серия-16

Файткард турнира ММА Серия-16
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

3 октября в Москве (Россия) в УСК «Крылья Советов» состоится турнир ММА Серия-16, устроенный совместно с общественной организацией ОСЕ и компанией GM Promotion.

Главным событием вечера станет поединок россиянина Максима Викторова (4-1) с бойцом из Узбекистана Исломом Шароповым (4-2).

Соглавным событием вечера станет поединок Михаила Сысоева (10-7) и Сергея Дьяконова (10-2). Тяжеловесы на двоих одержали 16 побед нокаутом за карьеру, поэтому зрители вправе ожидать от них настоящего шоу. Сергей Дьяконов является тренером одного из самых ярких бойцов ММА Серии — Сергея Бобрышева.

На трибуны будут допущены зрители в соответствии с действующими ограничениями. Турнир будет проходить на основе строгих условий, продиктованных квалифицированными докторами. Все бойцы и участники проходят тест на COVID-19, который проводят профессиональные медицинские работники. Для обеспечения безопасности все задействованные в турнире люди будут обеспечены защитными медицинским масками.

Файткард турнира MMA Серия-16
Владислав Пальчиков (Россия) — Никита Карин (Россия)
Егор Нарожный (Россия) — Михаил Дектерев (Россия)
Иван Паршиков (Россия) — Евгений Исаков (Россия)
Владлен Сидоренко (Россия) — Мурадил Абдурахманов (Кыргызстан)
Владимир Либеров (Россия) — Антон Белоусов (Россия)
Сергей Денисов (Россия) — Самадов Расул (Таджикистан)
Никита Кочетков (Россия) — Шерзод Каюмов (Таджикистан)
Денис Валин (Россия) — Адилет Акматов (Кыргызстан)
Максим Дюпин (Россия) — Петр Берг (Россия)
Сергей Хрисанов (Россия) — Кирилл Боков (Россия)
Сергей Дьяконов (Россия) — Михаил Сысоев (Россия)
Максим Викторов (Россия) — Ислом Шаропов (Узбекистан)

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020