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Гарбрандт не сможет подраться за титул UFC в наилегчайшем весе с Фигейредо из-за травмы

Гарбрандт не сможет подраться за титул UFC в наилегчайшем весе с Фигейредо из-за травмы
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт не сможет принять участие в титульном поединке за чемпионский пояс в наилегчайшем весе против Дейвисона Фигейредо, сообщает инсайдер Ариэль Хельвани. По информации источника, Гарбрандт выбыл из поединка из-за травмы. Место Гарбрандта займёт Алекс Перес.

Напомним, Дейвисон Фигейредо завоевал титул чемпиона в июле 2020 года. На «Бойцовском острове» в Абу-Даби он досрочно победил Джозефа Бенавидеса.

Соглавным поединком турнира UFC 255, который состоится 21 ноября 2020 года, будет бой чемпионки в наилегчайшем весе Валентины Шевченко с Дженнифер Майей.

Алекс Перес провёл свой последний поединок 6 июня 2020 года, победив нокаутом Жуссьера Формигу.

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