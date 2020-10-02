Марина Мороз проведёт следующий бой в UFC в декабре 2020 года

Украинская девушка — боец смешанных единоборств Марина Мороз вернётся в октагон 5 декабря 2020 года, сообщает MMA DNA. По информации источника, соперницей Мороз станет Таила Сантос.
Марина Мороз в последний раз выходила в октагон 14 марта 2020 года на турнире UFC Fight Night 170 и победила Майру Буэно Силву. Эта победа стала для украинки второй в UFC подряд. Ранее Мороз должна была провести бой с Монтаной де ла Роса на турнире UFC 5 сентября, однако не сумела принять участие в турнире из-за проблем с визой.
Таила Сантос провела последний поединок в смешанных единоборствах 15 июля 2020 года, победив Молли Макканн единогласным решением судей. Всего на счету бразильской спортсменки 17 поединков в ММА, в которых она одержала 16 побед. Единственное поражение Сантос потерпела в дебютном поединке в UFC.
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