UFC расторг контракт с Хадисом Ибрагимовым
Руководство UFC решило расторгнуть контракт с российским бойцом ММА Хадисом Ибрагимовым, сообщает MMA Fighting. Россиянин потерпел четыре поражения подряд, после чего у него фактически не было шансов сохранить место в промоушене.
Последний бой Ибрагимова в UFC состоялся на турнире UFC 253 в Абу-Даби (ОАЭ) на «Бойцовском острове». Соперником россиянина был Данило Маркес, для которого поединок стал дебютным в UFC. Маркес доминировал и одержал победу единогласным решением судей.
Ибрагимов выступал в UFC с 2019 года. За это время он уступил Чо Да Уну (технический нокаут), Эду Херману (единогласное решение судей), Роману Долидзе (технический нокаут) и Маркесу.
Примечательно, что до перехода в UFC у Ибрагимова в карьере не было ни одного поражения.
Хадис Ибрагимов единогласным решением судей уступил Данило Маркесу на UFC 253
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