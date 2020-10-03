UFC расторг контракт с Хадисом Ибрагимовым

Руководство UFC решило расторгнуть контракт с российским бойцом ММА Хадисом Ибрагимовым, сообщает MMA Fighting. Россиянин потерпел четыре поражения подряд, после чего у него фактически не было шансов сохранить место в промоушене.

Последний бой Ибрагимова в UFC состоялся на турнире UFC 253 в Абу-Даби (ОАЭ) на «Бойцовском острове». Соперником россиянина был Данило Маркес, для которого поединок стал дебютным в UFC. Маркес доминировал и одержал победу единогласным решением судей.

Ибрагимов выступал в UFC с 2019 года. За это время он уступил Чо Да Уну (технический нокаут), Эду Херману (единогласное решение судей), Роману Долидзе (технический нокаут) и Маркесу.

Примечательно, что до перехода в UFC у Ибрагимова в карьере не было ни одного поражения.