Дана Уайт: бой между Джонсом и Адесаньей необходим

Президент United Fighting Championship Дана Уайт прокомментировал возможный поединок между чемпионом в среднем весе, новозеландцем Исраэлем Адесаньей и экс-чемпионом в полутяжёлом весе Джоном Джонсом.

Ранее между бойцами разгорелся конфликт в социальных сетях. После словесной перепалки Адесанья вызвал Джонса на бой. После этого экс-чемпион заявил, что в октагоне «оторвёт сопернику руку».

«Этот бой необходим. Я думаю, поединок между ними будет грандиозен», — приводит слова Уайта MMAJunkle.

Ранее Адесанья провёл бой с Пауло Костой. Поединок завершился победой Адесаньи нокаутом во втором раунде. Таким образом, нигериец защитил титул уже во второй раз — в марте на турнире UFC 248 он победил кубинца Йоэля Ромеро. Теперь на его счету 20 побед в 20 поединках. Коста потерпел первое поражение в карьере, на его счету 13 побед.