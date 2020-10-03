Дана Уайт: бой между Джонсом и Адесаньей необходим

Президент United Fighting Championship Дана Уайт прокомментировал возможный поединок между чемпионом в среднем весе, новозеландцем Исраэлем Адесаньей и экс-чемпионом в полутяжёлом весе Джоном Джонсом.
Ранее между бойцами разгорелся конфликт в социальных сетях. После словесной перепалки Адесанья вызвал Джонса на бой. После этого экс-чемпион заявил, что в октагоне «оторвёт сопернику руку».
«Этот бой необходим. Я думаю, поединок между ними будет грандиозен», — приводит слова Уайта MMAJunkle.
Ранее Адесанья провёл бой с Пауло Костой. Поединок завершился победой Адесаньи нокаутом во втором раунде. Таким образом, нигериец защитил титул уже во второй раз — в марте на турнире UFC 248 он победил кубинца Йоэля Ромеро. Теперь на его счету 20 побед в 20 поединках. Коста потерпел первое поражение в карьере, на его счету 13 побед.
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