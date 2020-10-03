Пейдж Ванзант затопила кухню во время мытья посуды. Видео

Американский боец Bellator Остин Вандерфорд показал, как его жена, боец Bare Knuckle Пейдж Ванзант, затопила кухню во время мытья посуды. Видеоролик был опубликован в «инстаграме» американской спортсменки.

Если у вас не отображается видеоролик, то его можно посмотреть на «Чемпионате».

Последний поединок 26-летняя Ванзант провела 11 июля на турнире UFC на «Бойцовском острове». Она уступила Аманде Рибас. Это был её последний бой по контракту с UFC. После этого она объявила о переходе в лигу кулачных боёв Bare Knuckle FC. На её счету восемь побед и пять поражений в смешанных единоборствах.



Напомним, Ванзант показывала фотографии, где она полностью обнажена, а интимные места прикрыты различными предметами.