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Пейдж Ванзант затопила кухню во время мытья посуды. Видео

Пейдж Ванзант затопила кухню во время мытья посуды. Видео
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец Bellator Остин Вандерфорд показал, как его жена, боец Bare Knuckle Пейдж Ванзант, затопила кухню во время мытья посуды. Видеоролик был опубликован в «инстаграме» американской спортсменки.

Если у вас не отображается видеоролик, то его можно посмотреть на «Чемпионате».

Последний поединок 26-летняя Ванзант провела 11 июля на турнире UFC на «Бойцовском острове». Она уступила Аманде Рибас. Это был её последний бой по контракту с UFC. После этого она объявила о переходе в лигу кулачных боёв Bare Knuckle FC. На её счету восемь побед и пять поражений в смешанных единоборствах.

Напомним, Ванзант показывала фотографии, где она полностью обнажена, а интимные места прикрыты различными предметами.

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