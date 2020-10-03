У российского бойца ММА угнали автомобиль за 2 млн рублей

Бывший боец UFC Хадис Ибрагимов стал жертвой автоугонщиков, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». По информации источника, у спортсмена угнали «Лексус» стоимостью около 2 млн рублей.

Накануне стало известно, что UFC расторг контракт с Ибрагимовым.

Последний бой Ибрагимова в UFC состоялся на турнире UFC 253 в Абу-Даби (ОАЭ) на «Бойцовском острове». Соперником россиянина был Данило Маркес, для которого поединок стал дебютным в UFC. Маркес доминировал и одержал победу единогласным решением судей.



Ибрагимов выступал в UFC с 2019 года. За это время он уступил Чо Да Уну (технический нокаут), Эду Херману (единогласное решение судей), Роману Долидзе (технический нокаут) и Маркесу.



Примечательно, что до перехода в UFC у Ибрагимова в карьере не было ни одного поражения.