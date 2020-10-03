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Диего Брандао остался без соперника на турнире в Грозном

Диего Брандао остался без соперника на турнире в Грозном
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Скандально известный бразильский боец Диего Брандао остался без соперника на турнире ACA 112 в Грозном, сообщает пресс-служба АСА. Его оппонент, россиянин Джихад Юнусов, выбыл из турнира за два дня до боя-реванша по причине болезни.

ACA 112 пройдет в Грозном в спортхолле «Колизей».

Кард турнира ACA 112:

Дэниель Де Альмейда (Бразилия) — Абдул-Рахман Дудаев (Россия)
Абубакар Вагаев (Россия) — Ясубей Эномото (Швейцария)
Родриго Прайа (Бразилия) — Магомед Бибулатов (Россия)
Алексей Полпудников (29-6) — Салман Жамалдаев (Россия)
Беслан Ушуков (Россия) — Устармагомед Гаджидаудов (Россия)
Арби Агуев (Россия) — Станислав Власенко (Россия)
Азамат Пшуков (Россия) — Имран Букуев (Россия)
Алексей Шапошников (7-2) — Расул Албасханов (Россия)
Егор Голубцов (Россия) — Висхан Магомадов (Россия).

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