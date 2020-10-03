«Через 3 недели надо будет повторить результат». Хабиб вспомнил победный бой с Порье

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своём «инстаграме» видео победного поединка с Дастином Порье.



«Вспомним былое, уже через 3 недели надо будет повторить результат», — подписал ролик Нурмагомедов.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

В настоящее время Нурмагомедов проводит тренировочный лагерь в ОАЭ, где готовится к титульному бою с временным чемпионом UFC в лёгком весе Джастином Гэтжи. Поединок состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.



Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.