«Через 3 недели надо будет повторить результат». Хабиб вспомнил победный бой с Порье

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своём «инстаграме» видео победного поединка с Дастином Порье.
«Вспомним былое, уже через 3 недели надо будет повторить результат», — подписал ролик Нурмагомедов.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
В настоящее время Нурмагомедов проводит тренировочный лагерь в ОАЭ, где готовится к титульному бою с временным чемпионом UFC в лёгком весе Джастином Гэтжи. Поединок состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
- 3 октября 2020
-
14:59
-
13:49
-
12:58
-
11:56
-
10:54
-
09:28
-
08:00
-
06:07
-
01:01
-
00:05
- 2 октября 2020
-
22:05
-
21:26
-
20:09
-
18:23
-
18:20
-
17:52
-
16:00
-
15:04
-
15:01
-
14:33
-
14:12
-
14:00
-
13:29
-
13:05
-
12:00
-
11:35
-
11:01
-
10:30
-
10:10
-
09:29
-
08:57
-
08:36
-
07:06
- 1 октября 2020
-
23:40
-
22:03