«Я на десять шагов впереди тебя». Адесанья ответил на вызов Криса Вайдмана

Чемпион UFC Исраэль Адесанья отреагировал на вызов бывшего чемпиона организации в среднем весе Криса Вайдмана. Адесанья заявил, что этот бой будет слишком лёгким.



«Крис, для начала одержи несколько побед. Я оценил твои бои. Видел, как ты бьёшь и промахиваешься. Знаю, как прерывать твои атаки. Я на десять шагов впереди тебя», — написал Исраэль Адесанья в своём «твиттере».



Адесанья провёл бой с Пауло Костой. Поединок завершился победой Адесаньи нокаутом во втором раунде. Таким образом, нигериец защитил титул уже во второй раз — в марте на турнире UFC 248 он победил кубинца Йоэля Ромеро. Теперь на его счету 20 побед в 20 поединках. Коста потерпел первое поражение в карьере, на его счету 13 побед.