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«Я на десять шагов впереди тебя». Адесанья ответил на вызов Криса Вайдмана

«Я на десять шагов впереди тебя». Адесанья ответил на вызов Криса Вайдмана
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC Исраэль Адесанья отреагировал на вызов бывшего чемпиона организации в среднем весе Криса Вайдмана. Адесанья заявил, что этот бой будет слишком лёгким.

«Крис, для начала одержи несколько побед. Я оценил твои бои. Видел, как ты бьёшь и промахиваешься. Знаю, как прерывать твои атаки. Я на десять шагов впереди тебя», — написал Исраэль Адесанья в своём «твиттере».

Адесанья провёл бой с Пауло Костой. Поединок завершился победой Адесаньи нокаутом во втором раунде. Таким образом, нигериец защитил титул уже во второй раз — в марте на турнире UFC 248 он победил кубинца Йоэля Ромеро. Теперь на его счету 20 побед в 20 поединках. Коста потерпел первое поражение в карьере, на его счету 13 побед.

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