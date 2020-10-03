«Я на десять шагов впереди тебя». Адесанья ответил на вызов Криса Вайдмана
Чемпион UFC Исраэль Адесанья отреагировал на вызов бывшего чемпиона организации в среднем весе Криса Вайдмана. Адесанья заявил, что этот бой будет слишком лёгким.
«Крис, для начала одержи несколько побед. Я оценил твои бои. Видел, как ты бьёшь и промахиваешься. Знаю, как прерывать твои атаки. Я на десять шагов впереди тебя», — написал Исраэль Адесанья в своём «твиттере».
Адесанья провёл бой с Пауло Костой. Поединок завершился победой Адесаньи нокаутом во втором раунде. Таким образом, нигериец защитил титул уже во второй раз — в марте на турнире UFC 248 он победил кубинца Йоэля Ромеро. Теперь на его счету 20 побед в 20 поединках. Коста потерпел первое поражение в карьере, на его счету 13 побед.
- 3 октября 2020
-
16:30
-
15:55
-
14:59
-
13:49
-
12:58
-
11:56
-
10:54
-
09:28
-
08:00
-
06:07
-
01:01
-
00:05
- 2 октября 2020
-
22:05
-
21:26
-
20:09
-
18:23
-
18:20
-
17:52
-
16:00
-
15:04
-
15:01
-
14:33
-
14:12
-
14:00
-
13:29
-
13:05
-
12:00
-
11:35
-
11:01
-
10:30
-
10:10
-
09:29
-
08:57
-
08:36
-
07:06
Партнерский контент