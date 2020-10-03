Брандао и Юнусов проведут бой-реванш 4 октября на турнире ACA 112 в Грозном

Президент промоушена АСА Алексей Яценко сообщил, что бой-реванш Диего Брандао и Джихада Юнусова состоится 4 октября. Поединок будет проходить на турнире АСА 112 в Грозном (Чеченская Республика).
«Мы сообщали об отмене поединка по состоянию здоровья Юнусова. Сейчас боец чувствует себя хорошо, медики не выявили противопоказаний к бою», — сказал Яценко.
Юнусов и Брандао провели первый поединок в 2019 году на турнире АСА 100. Победу решением судей одержал бразильский боец.
Ранее российский боец ММА Венер Галиев рассказал о пьяном дебоше, который устроил бывший боец UFC бразилец Диего Брандао после их поединка в Екатеринбурге. Их бой состоялся в мае 2017 года, Брандао нокаутировал Галиева на 39-й секунде. Впоследствии бразилец утверждал, что на банкете после турнира его атаковал Галиев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
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