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Ахмедов объявил, что проведёт реванш с Веттори в декабре

Ахмедов объявил, что проведёт реванш с Веттори в декабре
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец ММА Омари Ахмедов сообщил, что проведёт повторный поединок с Марвином Веттори. Первый бой соперников закончился вничью.

«12 декабря. В Лас-Вегасе состоится реванш, где мы поставим точку в нашем противостоянии», — написал Ахмедов в «Инстаграме» и выложил фото с Веттори.

После боя россиянин заявил, что из-за эмоций не смог завершить поединок победой.

«Прошу прощения, что не смог порадовать вас победой. Соперник высказал много негатива в мой адрес. Я вышел на этот бой на эмоциях и допустил много ошибок. Усердно работаю и на каждый бой выхожу как на последний», — написал тогда Ахмедов.

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