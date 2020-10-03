Ахмедов объявил, что проведёт реванш с Веттори в декабре
Российский боец ММА Омари Ахмедов сообщил, что проведёт повторный поединок с Марвином Веттори. Первый бой соперников закончился вничью.
«12 декабря. В Лас-Вегасе состоится реванш, где мы поставим точку в нашем противостоянии», — написал Ахмедов в «Инстаграме» и выложил фото с Веттори.
После боя россиянин заявил, что из-за эмоций не смог завершить поединок победой.
«Прошу прощения, что не смог порадовать вас победой. Соперник высказал много негатива в мой адрес. Я вышел на этот бой на эмоциях и допустил много ошибок. Усердно работаю и на каждый бой выхожу как на последний», — написал тогда Ахмедов.
- 3 октября 2020
-
20:11
-
19:16
-
18:39
-
18:16
-
16:30
-
15:55
-
14:59
-
13:49
-
12:58
-
11:56
-
10:54
-
09:28
-
08:00
-
06:07
-
01:01
-
00:05
- 2 октября 2020
-
22:05
-
21:26
-
20:09
-
18:23
-
18:20
-
17:52
-
16:00
-
15:04
-
15:01
-
14:33
-
14:12
-
14:00
-
13:29
-
13:05
-
12:00
-
11:35
-
11:01
-
10:30
-
10:10
Партнерский контент