Ковингтон — о бое с Чимаевым: пусть сперва победит рейтинговых бойцов и станет значимым

Американский боец ММА Колби Ковингтон ответил на вопрос о возможном поединке со шведом чеченского происхождения Хамзате Чимаеве. Ранее Чимаев установил рекорд UFC, одержав победы в двух дебютных поединках в течение 10 дней. После этого он нокаутировал Джеральда Мёршарта за 17 секунд.

«Я даже не знаю, кто это. Я помню кто-то сказал, что на моём турнире есть паренёк в прелимах, который стал хайповым. Меня даже не было в здании, когда шли прелимы. И я не видел этого паренька.

Но если он победит рейтинговых соперников и станет кем-то значимым, пусть приходит меня повидать. Я — величайший боец в мире и я не пытаюсь кого-то избегать. Я готов побить любого. Весь этот хайп вокруг таких пацанов прекратится, когда они встретятся с Колби Ковингтоном», — цитирует Ковингтона BJPenn.