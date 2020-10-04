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ММА Серия-16: результаты боёв

ММА Серия-16: результаты боёв
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

3 октября в Москве состоялся турнира по смешанным единоборствам MMA Серия-16: OСE & GM Promotion.

Результаты всех боёв:

Владислав Пальчиков (Россия) победил Никиту Карин (Россия) ТКО в 1 раунде (1:45);
Михаил Дектерев (Россия) победил Егора Нарожного (Россия) удушающим приемом во 2 раунде (1:03);
Иван Паршиков (Россия) победил Евгения Исакова (Россия) ТКО во 2 раунде (2:31);
Мурадил Абдурахманов (Кыргызстан) побудил Владлена Сидоренко (Россия) удушающим приемом в 1 раунде (3:10);
Антон Белоусов (Россия) победил Владимира Либерова (Россия) болевым приемом (0:33);
Сергей Денисов (Россия) победил Расула Самадова (Таджикистан) удушающим приемом в 1 раунде (1:51);
Никита Кочетков (Россия) побелил Шерзода Каюмова (Таджикистан) единогласным решением судей;
Денис Валин (Россия) победил Адилета Акматова (Кыргызстан) раздельным решением судей;
Максим Дюпин (Россия) победил Петра Берга (Россия) единогласным решением судей;
Сергей Хрисанов (Россия) победил Александра Корзеенка (Россия) ТКО в 1 раунде (1:11);
Сергей Дьяконов (Россия) побелил Михаила Сысоева (Россия) единогласным решением судей;
Максим Викторов (Россия) победил Ислома Шаропова (Узбекистан) удушающим приемом в 1 раунде (1:39).

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