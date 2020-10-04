ММА Серия-16: результаты боёв

3 октября в Москве состоялся турнира по смешанным единоборствам MMA Серия-16: OСE & GM Promotion.

Результаты всех боёв:

Владислав Пальчиков (Россия) победил Никиту Карин (Россия) ТКО в 1 раунде (1:45);

Михаил Дектерев (Россия) победил Егора Нарожного (Россия) удушающим приемом во 2 раунде (1:03);

Иван Паршиков (Россия) победил Евгения Исакова (Россия) ТКО во 2 раунде (2:31);

Мурадил Абдурахманов (Кыргызстан) побудил Владлена Сидоренко (Россия) удушающим приемом в 1 раунде (3:10);

Антон Белоусов (Россия) победил Владимира Либерова (Россия) болевым приемом (0:33);

Сергей Денисов (Россия) победил Расула Самадова (Таджикистан) удушающим приемом в 1 раунде (1:51);

Никита Кочетков (Россия) побелил Шерзода Каюмова (Таджикистан) единогласным решением судей;

Денис Валин (Россия) победил Адилета Акматова (Кыргызстан) раздельным решением судей;

Максим Дюпин (Россия) победил Петра Берга (Россия) единогласным решением судей;

Сергей Хрисанов (Россия) победил Александра Корзеенка (Россия) ТКО в 1 раунде (1:11);

Сергей Дьяконов (Россия) побелил Михаила Сысоева (Россия) единогласным решением судей;

Максим Викторов (Россия) победил Ислома Шаропова (Узбекистан) удушающим приемом в 1 раунде (1:39).